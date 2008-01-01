Официально объявлено место следующего боя "Канело" за два титула

Ранее мексиканец анонсировал свое возвращение.

Фото: instagram.com/canelo
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Сегодня 07:21
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 КО) на своей странице в Instagram официально объявил о месте проведения ближайшего поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Это официально, мой следующий бой будет на арене Alamodome в Сан-Антонио (штат Техас, США), он пройдет 19 декабря против Каллума Смита (27-0, 19 КО). Рад вернуться в это великое состояние и поделиться со всеми моими подписчиками. Продажа билетов начнется в среду, 25-го числа", - написал он.

Бой состоится в рамках шоу промоутера Эдди Хирна (Matchroom Boxing) на стриминговой платформе DAZN. На кону будут стоять титулы WBA Super и The Ring.

Последний раз мексиканец выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.

Смит последний бой также провел осенью 2019 года, когда решением победил соотечественника Джона Райдера.
Метки:
Профессиональный бокс Альварес Сауль Смит Каллум
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 07:21
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