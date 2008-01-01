"Поражение и ничья станут сенсацией". Эксперт - о шансах и рисках Елеусинова в бою против экс-чемпиона мира

Осталась неделя до того момента, как олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) проведет бой с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО) за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе. Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов отметил, что если казахстанец не одержит победы, то будет сенсация.



При этом в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что Данияр должен проходить оппонента "без шума и пыли".



"У Данияра отличные шансы. Я бы даже сказал, что любой результат, кроме его победы, станет сенсацией. Списывать Индонго со счетов напрочь не следует - ударить он в состоянии, и если попадет куда и когда надо, все лихие прогнозы и смелые планы пойдут прахом.



Но Елеусинов просто намного выше классом и такого соперника должен проходить без шума и пыли. Пускай у африканца имеется чемпионское прошлое, его бои с Кроуфордом и Прогрейсом наглядно показали, кто есть кто", - озвучил Горюнов.



Дебютный титульный бой Елеусинова пройдет 27 ноября в андеркарте вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США).



Напомним, что Индонго владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.