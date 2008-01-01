Чемпион UFC выступит на шоу Майк Тайсон - Рой Джонс

"Битва легенд" состоится уже в следующие выходные.

Исраэль Адесанья. Фото: UFC©
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Сегодня 10:45

Чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья выступит в роли телеэксперта во время главного боя турнира "Битва легенд" между чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом, передает "Чемпионат".

Вечер бокса состоится 28 ноября в США. Невзирая на выставочный статус боя, боксеры оспорят между собой специальный пояс.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел десять поражений. В последний раз он выходил на ринг два года назад, победив Скотта Сигмона.

На счету 53-летнего Тайсона 58 боев, 50 из которых он выиграл. В своем последнем поединке в 2005 году он досрочно проиграл Брайану Макбрайду. й Джонс-младший последний 

 

Метки:
Тайсон Майк UFC
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 10:45
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