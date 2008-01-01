"Разница очень велика". Альварес готов спуститься в весе ради боя с чемпионом мира

Сауль Альварес готов спуститься в весе на несколько дивизионов, чтобы провести бой с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Эрролом Спенсом, передает Boxingnews24.

Свой следующий бой "Канело" проведет во втором среднем весе - до 76,203 килограмма. Спенс же выступает в полусреднем дивизионе - до 66,678 килограмма.

"Спенс - великолепный боец. Разница в весе очень велика, но посмотрим. Изучим этот вариант позже", - сказал мексиканец.

Напомним, следующим соперником Альвареса станет Каллум Смит. Их бой состоится 19 декабря в рамках шоу промоутера Эдди Хирна (Matchroom Boxing) на стриминговой платформе DAZN.