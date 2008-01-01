"Он - то еще быдло". Непобежденный супертяж наехал на экс-боксера "Астана Арланс"

Хорватские проспекты тяжелого веса непобежденные Филип Хргович
(12-0, 10 КО) и Ален Бабич
(5-0, 5 КО) неожиданно заговорили о возможном очном противостоянии, сообщает vRINGe.com
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Как это ни странно, но первым о Бабиче вспомнил промоутер олимпийского призера Хрговича Калле Зауэрлянд: "Мы всерьез обсуждали бой с Бабичем. Даже думали о том, как раскрутить это противостояние по максимуму. Как сделать так, чтобы об этом говорили. Но внезапно Бабич затих. На этом все и закончилось. Сейчас нас интересуют те бойцы, которые входят в топ-15 боксерских организаций".
Бабич ответил соотечественнику: "Ничего себе! Первый раз слышу о каком-либо интересе со стороны Хрговича. Никаких предложений не было. От слова "совсем". Но если им реально интересно, то я готов драться. Мы уже давно могли договориться, ведь мы с ним родом из одной небольшой страны. Представьте, как наше противостояние отобразилось бы на боксе в Хорватии. Тысячи парнишек сразу же пошли бы на секцию бокса. Но вся правда в том, что Хргович саботирует нашу схватку.
Послушайте, этот чувак говорит о себе так, словно он лучший в мире. А тем временем избивает каких-то лохов. Только посмотрите на его оппозицию в профессионалах. Это ужасно. Я считаю его хорошим боксером. Всегда уважительно о нем высказывался. Но он никогда не отвечал мне уважением. Несмотря на то, что я был его главным спарринг-партнером, работал с ним даже по ночам. И что взамен? Ни слова благодарности. Он - то еще быдло. Думает, что он крутой, ведь у него много денег, а у меня нет ничего. Но в ринге я поставлю на кон все. И они это знают!".
Отвечает все тот же Зауэрлянд: "Я разговаривал с Филипом. Он не понимает, какие у Бабича к нему конкретные претензии. Вариант только один - тот просто пытается хорошенько пропиариться на его имени. Да и вообще. Алену сперва необходимо побить Тома Литтла в эту субботу. А мы с Филипом и вовсе считаем, что если Том хорошенько подготовится к бою, то у мистера "Свирепого" Бабича будут те еще проблемы в ринге".
Напомним, в профи Хргович дебютировал в 2017 году в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 и двукратного чемпиона WSB в составе "Астана Арланс"
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