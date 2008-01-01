"Нашептали ему на ухо". Де Ла Хойя назвал виновного в уходе "Канело"

Основатель Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя прокомментировал уход из его промоутерской компании главной звезды - мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО). Его слова приводит BoxingScene.com.

На прошлой неделе "Канело" объявил о разрыве отношений с GBP и DAZN. Этому предшествовал иск боксера против компании Де Ла Хойи и стримингового сервиса на сумму 280 миллионов долларов (оставшаяся сумма по контракту). Причина - мексиканец был недоволен тем, что не проводил боев с ноября 2019 года.

"Пару недель я был слегка зол на себя. Я постоянно думал, что сделал не так, в чем была виновата компания, чтобы такое заслужить. Но когда ты открыт и когда ты делаешь все правильно, выложив все свои карты на стол, тогда начинаешь быть горд за себя и говоришь: "Я вырастил великого чемпиона, я создал суперзвезду. Я выбил для него самый крупный контракт в истории спорта". Я должен гордиться этим. Все хорошо, я смирился.

Я уверен, многие бойцы всегда считают, что трава зеленее на другой стороне улицы. К сожалению, большинство из них в конечном счете возвращаются обратно. Послушайте, я желаю ему всего наилучшего. Но при этом я верю, что это было не его решение. Все это люди, которые его окружают, они, возможно, нашептали ему на ухо.

Мы же продолжим делать то, что мы делали. В нашей обойме еще полно талантливых проспектов и чемпионов. Я по-настоящему взволнован все тем потенциалом, который создаст следующих суперзвезд. Будет весело", - заявил промоутер.

Добавим, что уже 19 декабря Альварес проведет бой против чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе британца Каллума Смита (27-0, 19 КО).