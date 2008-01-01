Вопрос денег, или когда DAZN объявит бой Головкина за титул чемпиона мира

Бой между чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и его обязательным претендентом из Польши Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) может быть официально анонсирован в ближайшие дни. Об этом сообщает Ringpolska.

Рабочей датой поединка является 18 декабря, а наиболее вероятным местом проведения называются Техас или Флорида.

По информации Boxinginsider.com, это связано с тем, что в этих штатах недавно было дано разрешение проводить боксерские шоу со зрителями.

Отмечается, что стриминговому сервису DAZN осталось лишь согласовать финансовые вопросы с Головкиным, после чего бой будет официально подтвержден. На кону будет стоять титул IBF.

Головкин определился с боями на 2020 год и трилогией против "Канело"

Изначально возвращение GGG планировалось в феврале, но затем дата сместилась на март. В феврале стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень, из-за чего отложил поединок против Шереметы.

В последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.