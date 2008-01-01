DAZN определился с датами боев Головкина и "Канело" на конец года

Стриминговый сервис DAZN намерен ударно завершить 2020-й боксерский год, сообщает vRINGe.com.

По данным инсайдеров, на вторую половину декабря планируются следующие поединки:

18 декабря: бой за титул IBF в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО);

19 декабря: бой за титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе между британцем Каллумом Смитом (27-0, 19 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО);

26 декабря: бой за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в легком весе между Люком Кэмпбеллом (20-3, 16 КО) и Райаном Гарсией (20-0, 17 КО).

Отметим, что официально подтвержден пока только поединок Смит - Альварес.