Развязал руки и войну. "Канело" решил совершить переворот во втором среднем весе?

Сегодня, 18 ноября, стало официально известно о том, что мексиканец Сауль Альварес проведет свой следующий бой против британца Каллума Смита. Боксеры разыграют титул WBA во втором среднем весе, которым владеет Каллум.



Безусловно, решение "Канело" сразиться с лидером данного дивизиона выглядит довольно интересно. И, судя по всему, он решил оставить на время разборки в "среднем".



Подробности - в материале Vesti.kz.



Совсем недавно звезда мексиканского бокса развязал себе руки. Альварес после длительных споров и конфликта разорвал контракты с Golden Boy Promotions и стриминговым сервисом DAZN, тем самым обеспечив себя полной свободой - отныне он может выбирать себе кого угодно в соперники, не оглядываясь на то, не бьются ли между собой платформы для трансляции.



Да и в целом он лишился многих ненужных обязательств, которые сковывали его. Покорять же появившиеся просторы он решил не в среднем весе, где наиболее себя зарекомендовал, а также где есть незавершенные дела, а в дивизионе выше.



Причем свой путь он решил сразу начать с переворота, сразившись со Смитом. Британец является негласным лидером второго среднего веса. Так что амбиции у Сауля вполне себе объемные.



Хотя история их противостояния длится уже некоторое время. Некоторая часть этого года прошла за обсуждением поединка. Мексиканца обвиняли в несерьезности, в отсутствии конкретики так далее.







"Переговоры с Саулем Альваресом. Они изначально пытались обвинить Каллума в срыве переговоров. Смит согласился на предложенные условия, но больше от них мы так ничего и не услышали. Если бы Альварес хотел этого боя, то мы бы договорились очень быстро", - озвучивал летом тренер Смита.



Теперь же все слухи воплотились в реальность: поединок состоится в рамках шоу промоутера Эдди Хирна (Matchroom Boxing) на стриминговой платформе DAZN. На кону боя будут титулы WBA Super и The Ring.



Видимо, "Канело" средний вес пока неинтересен. Хотя там только казахстанец Геннадий Головкин соответствует его "ценникам" и масштабам. Но их третий очный поединок сейчас под огромным вопросом.



GGG ведь в DAZN, связан с ними. А уход Сауля из команды этого стримингового сервиса намного усложнил и без того барьерную организацию встречи. Но тут есть и другая сторона. Со Смитом же бой будет на DAZN. Так что вполне реально, что две звезды вновь порадуют своим боксом.







В любом случае остальные средневесы мексиканскому боксеру пока неинтересны. Может быть и такое, что Альварес считал GGG боссом среднего веса. И, победив его, думает, что зачистил дивизион, развязав войну с чемпионами других категорий.



"В нашей команде дисциплина всегда на первом месте. Поэтому я всегда готов к бою. Все, что нас интересует, - возможность продолжать боксировать и улучшать свои навыки. Впереди у нас бой 19 декабря против Смита, которого по праву считают лучшим во втором среднем весе.



Я очень рад, что мне вновь предстоит провести бой с одним из лучших боксеров мира. Ведь, в конце концов, это именно то, чего мы и хотим - драться с сильнейшими и оставаться лучшими в мире", - заявил Альварес.







Примечательно, что мексиканец уже встречался с одним из братьев Смитов - Лиамом. Его Сауль победил нокаутом в девятом раунде, при этом в седьмом и восьмом раундах британец побывал в нокдаунах.



Интересно, как он справится с почти двухметровым Каллумом? Будет напряженный бой. Главное, чтобы чемпион подошел в лучшей форме, чем был во время последнего поединка.