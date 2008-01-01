"Канело" предлагали Головкина на первый бой после ухода от DAZN и Golden Boy

Стали известны подробности возвращения на ринг мексиканца Сауля "Канело" Альвареса после его ухода со стримингового сервиса DAZN и от промоутерской компании Golden Boy, передает allboxing.ru.

Так, изначально боксер вел переговоры с Premier Boxing Champions о поединке против чемпиона IBF во втором среднем весе Калеба Планта, но получил встречное предложение провести сначала бой против Энтони Диррелла или Криса Юбенка-младшего, а затем бой с Плантом на PPV. Альварес отказался, так как не хотел подписывать контракт на несколько боев.

Затем ему поступило предложение от Эдди Хирна встретиться с одним из боксеров его компании Matchroom: Каллумом Смитом, Билли Джо Сондерсом и Джоном Райдером, или же с казахстанцем Геннадием Головкиным, чьим сопромоутером он является.

Но GGG намерен провести обязательную защиту титула, а у Сондерса назначен бой на декабрь, и, учитывая желание Альвареса боксировать за титул в своем первом бою в качестве свободного агента, было достигнуто соглашение о поединке против Смита.

Напомним, бой "Канело" и Смита состоится 19 декабря в рамках шоу Хирна на DAZN. На кону боя будут титулы WBA Super и The Ring.