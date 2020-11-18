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"Могу 500 раз в день отжаться". Казахстанский боксер-профессионал с 12 нокаутами - о подготовке к бою в США

34-летний спортсмен начал проводить спарринги.

"Могу 500 раз в день отжаться". Казахстанский боксер-профессионал с 12 нокаутами - о подготовке к бою в США
Фото: ShowtimeBoxing©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский боксер-профессионал Бахтияр Эюбов (14-2-1, 12 КО) нарастил мышечную массу и начал проводить спарринги перед возвращением на ринг в США. В беседе с корреспондентом Vesti.kz 34-летний спортсмен рассказал о препятствиях, с которыми сталкивается из-за пандемии коронавируса.

Эюбов, который не боксировал десять месяцев, признался, что только пару недель как снова вернулся к тренировкам. Он работал на дому, ведь тренировочные залы были закрыты из-за COVID-19.


"Начали заниматься, тренироваться. Промоутеры, конечно, звонят, и мне неудобно перед ними. Но не все зависит от спортсмена. Этот COVID ставит подножки, и ты не можешь начать нормально работать, приступить к тренировкам полноценно. Сейчас мы снова тренируемся, но главный по залу рекомендует не фотографировать и не снимать видео. Относится с осторожностью", - поделился Эюбов.

"К чему я стремлюсь в первую очередь? Сбросить лишний вес. Нет, я не толстый, но у меня появилась массивность. Когда я был дома, то больше работал на физику. Очень люблю отжиматься: могу по 500 раз в день отжаться. Конечно, с подходами. Выросла мышечная масса. Теперь проводим быстрые тренировки, чтобы потерять в весе. Хотим сжечь жир и мышцы", - добавил боксер.

По словам Эюбова, он уже провел первый шестираундовый спарринг, в котором успел поработать сразу с двумя оппонентами.

"Отспарринговал очень хорошо. Даже не устал. Я ведь очень много бегал и работал на кардио. Я готов к таким тренировкам. Радует, что начали проводить бои. Но снова заговорили о коронавирусе. Появляются новые случаи заражения. Но мои глаза видят, что все нормально ходят. И даже маски начинают потихоньку снимать. В залах занимаемся, мешки бьем. Кажется, что ситуация улучшается", - резюмировал Эюбов.

Только топы, или как хочет вернуться на ринг в США казахстанец с 12 нокаутами

Ранее Эюбов рассказывал, что может вернуться на ринг в декабре, ведь уже начал тренироваться. И даже поставил себе цель в выборе оппозиции. Профессиональная карьера 34-летнего казахстанца стартовала в феврале 2012 года, и почти все свои поединки он провел в США. В следующем поединке Эюбов планирует дебютировать в новом весе.

 

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Метки:
Эюбов Бахтияр США Профессиональный бокс нокауты

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