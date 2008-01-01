"Ожидание того стоит". "Канело" высказался после официального объявления следующего боя

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего возвращения на ринг.



"Мы готовы как никогда. Я вернусь на ринг 19 декабря, чтобы встретиться с Каллумом Смитом. Ожидание было долгим, но я обещаю, что оно того стоит", - написал он на своей странице в Instagram.



Поединок пройдет в рамках шоу промоутера Эдди Хирна (Matchroom Boxing) на стриминговой платформе DAZN. На кону боя будут титулы WBA Super и The Ring.



Последние бои соперники провели в ноябре прошлого года. Мексиканец нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе, а британец решением победил соотечественника Джона Райдера.



Отметим, что это будет первый бой "Канело" без посредничества промоутерской компании Golden Boy Promotions, с которой ранее мексиканец разорвал контракт.