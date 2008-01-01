Возвращение короля. Официально объявлен бой "Канело" за два титула

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 КО) на своей странице в Instagram официально объявил о возвращении на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.



"Канело" следующий бой проведет 19 декабря с британцем Каллумом Смитом (27-0, 19 КО). Он состоится в рамках шоу промоутера Эдди Хирна (Matchroom Boxing) на стриминговой платформе DAZN. На кону боя будут титулы WBA Super и The Ring.



Ранее сообщалось, что событие пройдет на арене AT&T Stadium (Арлингтон, штат Техас, США).



Последний раз мексиканец выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.



Смит последний бой также провел осенью 2019 года, когда решением победил соотечественника Джона Райдера.