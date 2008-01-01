Промоутер сделал заявление об экс-сопернике Головкина после досрочного поражения от чемпиона мира

Эдди Хирн, промоутер британского экс-чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 килограмма) Келла Брука (39-3-0, 27 KO), считает, что прошедший поединок с американцем Теренсом Кроуфордом (37-0-0, 28 KO) стал последним в его карьере, сообщает Fightnews.info.



Хирн также пресек все возможные разговоры о потенциальном поединке Брука со звездным соотечественником Амиром Ханом (34-5-0, 21 KO).



"Считаю ли я, что Келл Брук все еще должен встречаться с Амиром Ханом? Нет, я так не считаю. Я на протяжении многих лет пытался организовать этот бой, и на определенном этапе он был действительно перспективным. Настолько перспективным, что никто не мог согласиться на него. Если честно, я не думаю, что мы увидим Келла в ринге", - сказал промоутер.



Бой Кроуфорда и Брука стал главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой американца в четвертом раунде.



Как известно, в 2016 году Брук бился с казахстанцем Геннадием Головкиным, с которым также сотрудничает Хирн, тогда британец потерпел досрочное поражение, когда его угол выбросил полотенце в пятом раунде.