Бомбардировка от Головкина приблизила Брука к закату. Почему британцу стоит завершить карьеру

Буквально на днях британец Келл Брук досрочно уступил американцу Теренсу Кроуфорду. Боксер всерьез задумался о завершении карьеры. И во многом к закату его приблизил казахстанец Геннадий Головкин.



Подробности - в материале Vesti.kz.



Кроуфорд в ранге чемпиона мира по версии WBO в полусредней весовой категории встретился в минувшие выходные с Бруком в рамках главного события вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



Теренс ожидаемо разобрался с Келлом. Причем сделал он это досрочно, без оставшихся вопросов, яростно, полностью доминируя. Безусловно, он не превратил поединок в драку. Напротив, Кроуфорд в очередной раз показал четкое владение навыками, красивый бокс и сохранившийся голод до побед.



Для Брука же все закончилось довольно печально. Именно закончилось, так как вряд ли он сможет вернуться на прежние вершины. И началось все не в бою с Теренсом, а несколькими годами ранее. Начало длительному падению положил GGG.







В 2016 году Келл Брук тоже досрочно проиграл. В пятом раунде боя с Головкиным угол британца выбросил полотенце, отказавшись от продолжения боя.



Брук получил значительный урон и был доставлен в больницу из-за перелома глазницы. Как потом он сам рассказывал, тот лагерь и сам поединок его заметно подкосили.



"Поединок с Головкиным выбил меня из колеи, я набрал мышечную массу, а затем снова "высушился". Этот лагерь был жестоким. Как и сами последствия".







К слову, после GGG Брук вновь проиграл досрочно. Причем ему помешала та самая травма, полученная в поединке с казахстанцем. Обидчиком стал Эррол Спенс (США).



"Никто не бил Эррола так, как это делал я, пока мой глаз не отказал. Я все же добрался до 11 раунда, но это была скорее оболочка меня".



Два болезненных проигрыша приблизили его к завершению всей карьерной истории. Даже несколько победных боя, проведенных против слабых оппонентов ничего не решали. Ну, разве что добавили ему уверенности, а также подсластили горечь.







Теренс же стал третьим бойцом, кто указал Бруку на гвоздь, на который можно повесить перчатки. Ведь вряд ли Келл вернет свои проигранные позиции. С трудом верится, что он справится со всем этим давлением.



К тому же, следует подумать о здоровье - стремиться в гущу событий уже стало делом прошлых лет, а также очень рискованным.



"Буду ли я драться когда-либо снова? Не знаю. Поговорю с семьей. Возможно, это и будет конец пути",- заявил Брук после встречи с Кроуфордом.