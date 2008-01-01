"Бой не дает существенных бонусов, но..". В США высказались о возвращении Ашкеева на ринг

Следующий бой казахстанского боксера Мадияра Ашкеева (14-0, 7 КО) с Чарльзом Конуэллом (13-0, 10 КО) (США) будет очень важным для его карьеры. В беседе с корреспондентом Vesti.kz об этом заявил американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри. Также он оценил шансы соперников.

Поединок состоится 17 декабря в зале Wild Card Boxing Gym тренера Фредди Роуча в Лос-Анджелесе (США) и будет рассчитан на десять раундов.

"Конуэлл был хорошим любителем и профи. У него впечатляющий послужной список и невероятный удар. Последний его бой стал одним из лучших. Я уверен, что он способен добиться больших высот. Ашкеев гораздо опытнее, но в остальном я бы не делал акцент в его сторону. Нас ожидает непредсказуемый поединок. Он не дает больших бонусов и титулов, однако сможет определить того, кто близок к вступлению в элиту дивизиона", - отметил МакКаферри.

Напомним, что казахстанец целый год не выступал, проведя последний поединок 9 ноября против Рудольфо Мартинеса из Аргентины.