Названный заменой Головкина узбекский боксер сломал ребро сопернику и вынудил того сдаться

Узбекский проспект первого полусреднего веса Шохжахон Эргашев (19-0, 17 КО) записал в свой послужной список очередную досрочную победу.

В рамках вечера бокса в Красногорске (Россия) Эргашев встречался с белорусом Дмитрием Милюшей (9-4-1, 4 КО). Бой был рассчитан на восемь раундов, но закончился уже после второго.

Узбекский боксер нанес удар в правый бок оппонента и сломал тому ребро. На старте третьего раунда Милюша по совету доктора отказался от продолжения боя. Видео можно посмотреть здесь.

Ранее промоутер Эргашева назвал своего подопечного заменой чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО).