Кроуфорд назвал желаемого соперника после победы над экс-соперником Головкина

Американец по-прежнему не знает поражений.

Фото: twitter.com/trboxing
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Сегодня 15:28
Американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО), защитивший титул WBO в полусреднем весе, победив техническим нокаутом британца Келла Брука (39-3, 27 КО), рассказал, с кем хочет провести следующий бой.

Поединок, ставший главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США), завершился поражением британского боксера в четвертом раунде.

Видео нокдауна и досрочной победы, или как чемпион мира забил экс-соперника Головкина

"Я уже говорил до этого, кого хочу в соперники следующим. Я хочу Пакьяо. Я хочу вернуться к этому бою. Он должен был пройти сейчас, но из-за пандемии пришлось поставить поединок на паузу. У нас была площадка, уже почти были деньги. Проблема в том, что нельзя было допускать зрителей, это единственное, чего мы ждали", - приводит слова американца "Спорт-Экспресс" со ссылкой на BoxingNews.

Отметим, что в 2016 году проигравший Кроуфорду Брук бился с казахстанцем Геннадием Головкиным - тогда британец также потерпел досрочное поражение, когда его угол выбросил полотенце в пятом раунде.
Метки:
Профессиональный бокс Кроуфорд Теренс Пакьяо Мэнни Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Брук Келл
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Сегодня 15:28
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