Кроуфорд назвал желаемого соперника после победы над экс-соперником Головкина

Американец Теренс Кроуфорд
(37-0, 28 КО), защитивший титул WBO в полусреднем весе, победив техническим нокаутом британца Келла Брука
(39-3, 27 КО), рассказал, с кем хочет провести следующий бой.
Поединок, ставший главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США), завершился
поражением британского боксера в четвертом раунде.
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"Я уже говорил до этого, кого хочу в соперники следующим. Я хочу Пакьяо. Я хочу вернуться к этому бою. Он должен был пройти сейчас, но из-за пандемии пришлось поставить поединок на паузу. У нас была площадка, уже почти были деньги. Проблема в том, что нельзя было допускать зрителей, это единственное, чего мы ждали", - приводит слова американца "Спорт-Экспресс"
со ссылкой на BoxingNews.
Отметим, что в 2016 году проигравший Кроуфорду Брук бился с казахстанцем Геннадием Головкиным - тогда британец также потерпел
досрочное поражение, когда его угол выбросил полотенце в пятом раунде.
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