"Чуток сильнее нажал на газ". Кроуфорд - о победе над бывшим соперником Головкина

Чемпион мира по версии WBO в полусредней весовой категории американец Теренс Кроуфорд
(37-0, 28 КО) поделился своими эмоциями от победы над британцем Келлом Бруком
(39-3, 27 КО).
Поединок, ставший главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США), завершился поражением
британского боксера в четвертом раунде.
"Первые раунды потратил на то, чтобы найти свою дистанцию и поймать ритм. Поэтому сперва все казалось очень даже конкурентно. А затем я принялся действовать чуть агрессивнее, чуток сильнее нажал на газ. И все - сразу же несколько раз его хорошо болтанул своими попаданиями", - приводит слова американца vRINGe.com
.
Видео нокдауна и досрочной победы, или как чемпион мира забил экс-соперника Головкина
Отметим, что в 2016 году Брук бился с казахстанцем Геннадием Головкиным - тогда британец также потерпел
досрочное поражение, когда его угол выбросил полотенце в пятом раунде.