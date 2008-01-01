"Чуток сильнее нажал на газ". Кроуфорд - о победе над бывшим соперником Головкина

Это была его четвертая защита титула.

Теренс Кроуфорд. Фото: twitter.com/trboxing
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Сегодня 12:58
Чемпион мира по версии WBO в полусредней весовой категории американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) поделился своими эмоциями от победы над британцем Келлом Бруком (39-3, 27 КО).

Поединок, ставший главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США), завершился поражением британского боксера в четвертом раунде.

"Первые раунды потратил на то, чтобы найти свою дистанцию и поймать ритм. Поэтому сперва все казалось очень даже конкурентно. А затем я принялся действовать чуть агрессивнее, чуток сильнее нажал на газ. И все - сразу же несколько раз его хорошо болтанул своими попаданиями", - приводит слова американца vRINGe.com.

Видео нокдауна и досрочной победы, или как чемпион мира забил экс-соперника Головкина

Отметим, что в 2016 году Брук бился с казахстанцем Геннадием Головкиным - тогда британец также потерпел досрочное поражение, когда его угол выбросил полотенце в пятом раунде.
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Профессиональный бокс Брук Келл Кроуфорд Теренс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
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Сегодня 12:58
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