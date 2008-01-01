Экс-соперник Головкина нашел объяснение поражению в бою с чемпионом мира

Он достоял только до четвертого раунда.

Келл Брук. Фото: twitter.com/trboxing
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Сегодня 12:34
Британский боксер Келл Брук (39-3, 27 КО) прокомментировал свой бой с чемпионом мира по версии WBO в полусредней весовой категории американцем Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО), которому проиграл досрочно.

Поединок стал главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой американца в четвертом раунде.

Видео нокдауна и досрочной победы, или как чемпион мира забил экс-соперника Головкина

"Это бокс. Реально зевнул удар, который не увидел. После этого рефери остановил бой. Ранее я дважды проиграл не так, как мне хотелось бы. Проиграл из-за травм. А я бы предпочел проиграть на щите. Сегодня я проиграл на щите. У Кроуфорда очень быстрые руки, отличное чувство дистанции. Ранее никогда мне так не доставалось, даже на спаррингах. Но до боя чувствовал я себя просто отлично", - приводит слова Брука vRINGe.com.

В 2016 году Брук бился с казахстанцем Геннадием Головкиным - тогда британец потерпел досрочное поражение, когда его угол выбросил полотенце в пятом раунде.
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Брук Келл Кроуфорд Теренс
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Сегодня 12:34
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