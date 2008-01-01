Видео нокдауна и досрочной победы, или как чемпион мира забил экс-соперника Головкина

Чемпион мира по версии WBO в полусредней весовой категории американец Теренс Кроуфорд
(37-0, 28 КО) одержал досрочную победу над экс-обладателем пояса IBF британцем Келлом Бруком
(39-3, 27 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Британец продержался до четвертого раунда, когда был отправлен в нокдаун. Вернувшись в бой, он был забит
американцем - рефери ничего не оставалось кроме, как сразу остановить поединок. Как итог, Кроуфорд в четвертый раз успешно провел защиту титула.
Отметим, что Брук бился с казахстанцем Геннадием Головкиным
в 2016 году - тогда британец потерпел
досрочное поражение, когда его угол выбросил полотенце в пятом раунде.