Видео нокдауна и досрочной победы, или как чемпион мира забил экс-соперника Головкина

Британец был серьезно потрясен.

Фото: twitter.com/trboxing
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Сегодня 11:27
Чемпион мира по версии WBO в полусредней весовой категории американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) одержал досрочную победу над экс-обладателем пояса IBF британцем Келлом Бруком (39-3, 27 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Британец продержался до четвертого раунда, когда был отправлен в нокдаун. Вернувшись в бой, он был забит американцем - рефери ничего не оставалось кроме, как сразу остановить поединок. Как итог, Кроуфорд в четвертый раз успешно провел защиту титула. 
Отметим, что Брук бился с казахстанцем Геннадием Головкиным в 2016 году - тогда британец потерпел досрочное поражение, когда его угол выбросил полотенце в пятом раунде.
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Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Кроуфорд Теренс Брук Келл
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Сегодня 11:27
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