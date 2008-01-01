Кроуфорд удосрочил экс-соперника Головкина в четвертом раунде

Бой проходил в США.

Теренс Кроуфорд. Фото: sports.bwin.com©
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Сегодня 11:09
Чемпион мира по версии WBO в полусредней весовой категории американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) успешно провел четвертую защиту титула против экс-обладателя пояса IBF британца Келла Брука (39-3, 27 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок боксеров стал главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 

Первые раунды боксеры ожидаемо провели в разведке, хотя более точные удары удавались Бруку. А вот третью 3-минутку Кроуфорд провел более активно, так как британец больше действовал вторым номером. А в четвертом раунде Кроуфорд и вовсе отправил Брука в нокдаун, последний смог продолжить бой, но вскоре был забит Теренсом. Как итог, досрочная победа американца. 
 
Напомним, что в 2016 году Брук досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) - в пятом раунде угол британца выбросил полотенце, отказавшись от продолжения боя, а затем Келл был доставлен в больницу из-за перелома глазницы.
Метки:
Профессиональный бокс Кроуфорд Теренс Брук Келл Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Брук
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Сегодня 11:09
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