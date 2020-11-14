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Прямая трансляция боя экс-соперника Головкина с чемпионом мира

Поединок станет главным на вечере бокса в Лас-Вегасе.

Прямая трансляция боя экс-соперника Головкина с чемпионом мира
Фото: BoxingScene©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию боя, в котором чемпион мира по версии WBO в полусредней весовой категории американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) проведет четвертую защиту титула против экс-обладателя пояса IBF британца Келла Брука (39-2, 27 КО).

Поединок боксеров станет главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу совместно организовывают промоутерские компании Top Rank Boxing и Matchroom Boxing.

В Казахстане в прямом эфире этот бой покажет "Хабар". Начало трансляции - в воскресенье, 15 ноября, в 09:00 по времени Нур-Султана. Посмотреть бой можно также на сайте телеканала.

Прямая трансляция боя Кроуфорд - Брук >>>>>

Напомним, что в 2016 году Брук досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) - в пятом раунде угол британца выбросил полотенце, отказавшись от продолжения боя, а затем Келл был доставлен в больницу из-за перелома глазницы. 

 

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Метки:
Брук Келл Кроуфорд Теренс Профессиональный бокс

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