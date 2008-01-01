"Если парень на спарринге не надирает мне зад, он уволен". Тайсон рассказал о своей форме перед боем с Джонсом

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал о своей подготовке и форме перед боем с бывшим чемпионом мира в четырех дивизионах Роем Джонсом. Он отметил, что становится только лучше.

"Я смотрел бои Роя на самом пике, потому что именно такую форму я от него ожидаю. Я в лучшей форме, уже боксировал по семь раундов, и все становится только лучше.

Боксирую с более молодыми и голодными парнями, и судя по всему, я еще весьма хорош. Если парень на спарринге не надирает мне зад, он уволен, если он даже не пытается - он уволен. Все тут обязаны выкладываться на полную!" - цитирует Тайсона tofight.ru.

Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут показательный бой 28 ноября в США, формат - восемь раундов по две минуты. Сборы пойдут на благотворительность.