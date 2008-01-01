"Очень хороший панчер". Сондерс оценил шансы экс-соперника Головкина завоевать чемпионский пояс

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) выразил мнение, что у его соотечественника Келла Брука (39-2, 27 KO) есть шансы отобрать титул чемпиона WBO в полусреднем весе у Теренса Кроуфорда (36-0, 27 KO). При этом он подчеркнул, что считает американца очень сильным.

"Считаю Кроуфорда лучшим боксером в независимости от весовой категории, но я спарринговал с Келлом. Брук - очень хороший панчер. Вы не видите, как он приближается к вам. Я просто думаю, что если Келл покажет лучшее, на что способен, то у нас появится новый чемпион мира", - цитирует Сондерса fightnews.info.

Напомним, бой боксеров по казахстанскому времени состоится утром 15 ноября. Он пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США) и будет показан в прямом эфире.

В 2016 году Брук досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), а затем был доставлен в больницу с переломом глазницы.