Экс-соперник Головкина и чемпион мира прошли взвешивание перед боем

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 KO) и экс-обладатель пояса IBF в этом же дивизионе британец Келл Брук (39-2, 27 KO) прошли взвешивание накануне боя, сообщают Vesti.kz.

Их поединок состоится в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене MGM Grand завтра, утром 15 ноября по казахстанскому времени, и станет главным событием вечера бокса.

Оба боксера уложились в лимит полусреднего веса - Брук показал ровно 66,7 килограмма, а Кроуфорд оказался на 300 граммов легче.

Напомним, что в 2016 году Брук досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) - в пятом раунде угол британца выбросил полотенце, отказавшись от продолжения боя, а затем Келл был доставлен в больницу из-за перелома глазницы.

В Казахстане бой Кроуфорд - Брук покажут в прямом эфире.

Фото: BoxingScene©