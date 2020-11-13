Засиделись на "каникулах". Почему Исламу, Турарову, Дычко и другим стоит ускориться с возвращением на ринг

Казахстанские профи-боксеры Канат Ислам
, Иван Дычко
, Жанкош Тураров
, Руслан Мадиев
засиделись на "каникулах". Пора бойцам вернуться на ринг, продолжив свой путь к задуманным целям. Пока же никаких официальных анонсов на бои с их участием не было, Vesti.kz
публикуют тревожную статистику их простоя.
Мы продолжаем серию материалов про активность боксеров из Казахстана. В предыдущем выпуске мы говорили о динамике выступлений бойцов из первой пятерки (версия boxrec.com), оставив вне обсуждения ушедшего в отпуск Жанибека Алимханулы
и готовящегося к ноябрьскому бою Данияра Елеусинова
.
Сейчас же представим наиболее длительные периоды без соревновательной практики боксеров из топ-20.
Канат Ислам
(27-0, 21 КО). Последний бой: 25 октября 2019 года. Простой: один год, 18 дней.
У Каната не самые худшие показатели по этому вопросу. Однако боксер довольно возрастной. И сейчас время для него - трофеи. Он всегда желал только самые топовые бои, полноценные пояса и громких соперников. Так что надо бы ускориться и реализовать все свои планы.
Руслан Мадиев
(13-1, 5 КО). Последний бой: 13 июля 2019 года. Простой: один год, три месяца, 30 дней.
В июле прошлого года в Карсоне (штат Калифорния, США) Мадиев решением судей победил филиппинца Рикки Сисмундо (35-14-3, 17 КО). Бой не вызвал особых восторгов у любителей бокса, а эксперты отметили, что пока к большой оппозиции он не готов. С тех пор Мадиев пока не появлялся в поле зрения. Надеемся, что в скором времени он вновь сможет выступить. Надо доказывать свою состоятельность.
Иван Дычко
(9-0, 9 КО). Последний бой: 12 июля 2019 года. Простой: один год, четыре месяца.
В октябре его менеджер Зия Алиев говорил, что в декабре есть у них вариант в Штатах. Команда хочет, чтобы Иван встряхнулся после простоя. Также смотрят варианты в Европе, Казахстане. Пока же дело до официальных решений и анонсов не дошло. Хотя стоило бы - проспекты из его веса во всю выступают, продвигаются в рейтингах.
Жанкош Тураров
(24-0, 17 КО). Последний бой: 6 июля 2019 года. Простой: один год, четыре месяца, шесть дней.
В последнем поединке казахстанец завоевал вакантный пояс WBO Inter-Continental, нокаутировав аргентинца Максимилиано Годоя (32-6-1, 17 КО). В марте он должен был провести защиту, но из-за пандемии она у него сорвалась. Сейчас он вовсю готовится к возвращению в ринг. Ему это крайне необходимо, чтобы вернуть утраченные позиции в WBO.
Травмы, COVID-19 и другие причины простоев. График активности казахстанских профи-боксеров
Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©, The Heavyweight Factory©
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