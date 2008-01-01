Непобежденный казахстанец с титулом от WBC узнал дату следующего боя и соперника

Казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов (13-0, 8 КО) проведет следующий бой 5 декабря, передает BoxRec.

Он выступит в Екатеринбурге в рамках турнира от RCC Boxing Promotions. А соперником станет россиянин Илья Баландин (4-3-1, 2 КО). Бой пройдет в среднем весе и будет рассчитан на восемь раундов.

Напомним, Нурсултанов не выходил на ринг больше года. Его последний поединок состоялся 2 ноября 2019-го у Лас-Вегасе (штат Невада, США). В нем казахстанец завоевал региональный титул чемпиона США по версии WBC (USNBC).