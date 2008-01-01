Непобежденный казахстанец с титулом от WBC узнал дату следующего боя и соперника

Он не выходил на ринг больше года.

Мейирим Нурсултанов. Фото: instagram.com/meiirim01
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Сегодня 11:43

Казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов (13-0, 8 КО) проведет следующий бой 5 декабря, передает BoxRec.

Он выступит в Екатеринбурге в рамках турнира от RCC Boxing Promotions. А соперником станет россиянин Илья Баландин (4-3-1, 2 КО). Бой пройдет в среднем весе и будет рассчитан на восемь раундов.

Напомним, Нурсултанов не выходил на ринг больше года. Его последний поединок состоялся 2 ноября 2019-го у Лас-Вегасе (штат Невада, США). В нем казахстанец завоевал региональный титул чемпиона США по версии WBC (USNBC).

Метки:
Нурсултанов Мейирим WBC Профессиональный бокс Казахстанский Бокс
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 11:43
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