"Будь готов". Алимханулы бросил вызов чемпиону мира в весе Головкина

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО), обладатель титула WBO Global в среднем весе, бросил вызов чемпиону WBC в этом дивизионе американцу Джермаллу Чарло (31-0, 22 КО), сообщают Vesti.kz.

Напомним, что в Казахстане всего четыре человека смогли стать чемпионами мира в профи - это Геннадий Головкин, Бейбут Шуменов, Василий Жиров и Жанат Жакиянов. GGG - единственный из действующих, причем Алимханулы выступает в его дивизионе и намерен встать в чемпионский ряд уже в следующем году.

"Номер 6 в рейтинге WBC. Будь готов, Чарло, в 2021 году мы будем драться", - написал Алимханулы в твиттере.

"В 2021 я буду чемпионом мира", - добавил казахстанец.

В начале ноября Алимханулы заявил, что его команда ушла в отпуск и до конца года он на ринг не выйдет.

Завоевание дивизиона переносится. Титульные поединки Алимханулы будут в следующем году?

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