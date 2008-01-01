"Он очень нам помог". Как Кулахмет побывал в гостях у звезды бокса Тайсона Фьюри после завоевания пояса WBC

Казахстанец Турсынбай Кулахмет (2-0, 1 КО) побывал в гостях у звезды мирового бокса британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 29 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их встреча и знакомство состоялись в Англии, где чемпион Азии проводил свой второй бой в профи, в котором победил и завоевал титул WBC International в первом среднем весе.

Дела Фьюри и Кулахмета ведет одна менеджерская компания - MTK Global. Помимо казахстанского боксера в гостях у известного британца побывал его тренер Канат Алтаев и руководитель MTK Kazakhstan Аскар Салыкбаев.

"Тайсон приветствовал нас и очень нам помог. После боя он нас нашел и ждал в гостях. Мы очень благодарны за его доброту и гостеприимство", - написал Кулахмет в Instagram.





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