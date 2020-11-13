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"Он очень нам помог". Как Кулахмет побывал в гостях у звезды бокса Тайсона Фьюри после завоевания пояса WBC

Британец сам пригласил казахстанца.

"Он очень нам помог". Как Кулахмет побывал в гостях у звезды бокса Тайсона Фьюри после завоевания пояса WBC
Турсынбай Кулахмет и Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/kulakhmet_tursynbay
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанец Турсынбай Кулахмет (2-0, 1 КО) побывал в гостях у звезды мирового бокса британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 29 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их встреча и знакомство состоялись в Англии, где чемпион Азии проводил свой второй бой в профи, в котором победил и завоевал титул WBC International в первом среднем весе. 

Дела Фьюри и Кулахмета ведет одна менеджерская компания - MTK Global. Помимо казахстанского боксера в гостях у известного британца побывал его тренер Канат Алтаев и руководитель MTK Kazakhstan Аскар Салыкбаев.

"Тайсон приветствовал нас и очень нам помог. После боя он нас нашел и ждал в гостях. Мы очень благодарны за его доброту и гостеприимство", - написал Кулахмет в Instagram.


"Хочу посвятить победу своей стране и родителям". Кулахмет - о завоевании пояса WBC и чемпионских планах

 

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Метки:
Кулахмет Турсынбай Фьюри Тайсон WBC Профессиональный бокс

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