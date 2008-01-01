"Хочу посвятить победу своей стране и родителям". Кулахмет - о завоевании пояса WBC и чемпионских планах

Серик Ноян

Казахстанец Турсынбай Кулахмет (2-0, 1 КО), комментируя победу над британцем Маклеем Макгоуэном (14-1-1, 3 КО), отметил, что для него очень важен завоеванный титул WBC International в первом среднем весе. В интервью корреспонденту Vesti.kz боксер, который провел всего второй бой в профи, но уже является обладателем пояса, рассказал о своих чемпионских планах.

- Весь бой Макгоуэн выглядел немного потерянным от твоего натиска. Хотя до боя он уверенно говорил, что тебя сможет победить. Что ты можешь сказать о своем оппоненте?

- Мой соперник в карьере провел 15 боев, 14 раз побеждал, опытный и выносливый. До нашего боя он высказывался очень громко, обещал меня проучить на ринге. Я ожидал зрелищный и конкурентный бой. Но по ходу боя он не вступал в открытую рубку, активно защищался двигаясь на ногах и много клинчевал.

- Кому ты хотел бы посвятить эту важную победу?

- Эту победу я хочу посвятить своей стране, а также своим родителям. Без их поддержки не было бы этого результата! Очень рад чувствовать всю теплоту и поддержку всех болельщиков. Вы самые лучшие!

- Уже во втором бою ты смог завладеть второстепенным чемпионским титулом. Что для тебя значит пояс WBC International?

- Данный титул для очень важен. Мне оказали большое доверие, и я рад оправдать такое ожидание. Это всего лишь мой второй бой в профессионалах и я завоевал титул WBC International. Безмерно горжусь, что выступил на родине бокса в главном бою вечера. Считаю, что это большое достижение.

- После этой победы ты приблизился к топ-100 в рейтинге Boxrec первого среднего веса. В рейтингах боксерских организаций тоже ожидаем подъем. Для тебя это открывает новые горизонты профи бокса…

- Я и моя команда строим большие планы и смотрим на будущее с уверенностью. Хочу поблагодарить МТК Kazakhstan и MTK Global за все. Этот чемпионский титул дает мне возможность занять хорошую строчку в рейтинге. Я заявил о себе миру и теперь моя главная цель - завоевать основной чемпионский пояс первого среднего дивизиона. Будем упорно тренироваться. Как и заявил в интервью после боя, я готов к любому топовому сопернику этой весовой категории.

- Какие сейчас у тебя планы и когда увидим тебя снова на ринге?

- Сейчас хочу приехать в Казахстан и отдохнуть в окружении семьи и друзей. Потом обсудим с командой дальнейшие планы. Пока точно не могу сказать, когда снова вернусь на ринг. Думаю, в ближайшее время возобновим тренировки и буду ждать следующий бой!

Напомним, бой Кулахмета против Макгоуэна стал главным событием вечера бокса в Йоркшире (Англия) и завершился победой казахстанца единогласным судейским решением (99-89, 99-89, 99-89). При этом в седьмом раунде он отправил соперника в нокдаун. Это был второй поединок Кулахмета в профи, на кону которого стоял вакантный титул WBC International. Дебют же его состоялся летом. Кулахмет является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана.

Нокдаун от Кулахмета, или полное видео победного боя казахстанского боксера за титул WBC