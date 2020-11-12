Шеремета выбрал спарринг-партнеров перед боем с Головкиным

Поляк Камил Шеремета
(21-0, 5 KO) определился со спарринг-партнерами перед боем против казахстанца Геннадия Головкина
, сообщает ringpolska.pl
.
Готовиться ему будут помогать соотечественники Мацей Сулецки (29-2, 11 KO) и Рафал Волчецкий (1-0, 1 KO).
Отмечается, что с сегодняшнего дня Шеремета возобновил тренировки в Варшаве, тогда как последние дни проводил в родном Белостоке, где он также регулярно тренировался, несмотря на то, что официально о его поединке с GGG еще не объявлено.
При этом ранее американский инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что этот бой состоится 18-19 декабря в США.
Напомним, Шеремета является обязательным претендентом на титул Головкина по линии IBF. В последний раз казахстанец выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. Шеремета в рамках того же шоу нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.
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