"Доказывать не надо". Лидеры не выступят на чемпионате Казахстана по боксу?

Не все лидеры мужской команды Казахстана могут выступить на чемпионате страны в Шымкенте. Об этом сообщил глава Федерации Кенес Ракишев
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В частности, президент КФБ комментировал участие в республиканском турнире тех боксеров, которые в этом году выступали также и на профи-ринге. В своем ответе он указал, что решение в итоге будет принято позже.
"Есть же безусловные лидеры. Например, чемпион мира Бекзад Нурдаулетов. Ему, наверное, доказывать что-либо на таком уровне, до такой степени не надо. Но, опять-таки, мы примем решение в самый последний момент. И оно будет основано прежде всего не с необходимостью что-то показывать и доказывать, а с безопасностью наших боксеров.
Также нам хочется глянуть на новые лица, на новых боксеров, которые пока еще о себе не заявили. Такие турниры и служат для того, чтобы просмотреть первые, вторые, третьи номера. Эта практика оправдана - все резервы находятся постоянно в боевом состоянии", - сказал Ракишев.
Напомним, республиканский турнир в Шымкенте пройдет с 23 по 29 ноября. Наряду с мужчинами биться за медали будут и женщины.
По условиям организаторов, все члены команд перед началом соревнований обязаны будут представить результаты теста на вирус COVID-19. Спортсменам и тренерам также настоятельно рекомендовано ограничить передвижение по городу маршрутом "гостиница - Дворец спорта".