"Канело" узнал соперника по первому бою после ухода от DAZN и Golden Boy

Чемпион мира в двух весовых дивизионах мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 КО) следующий бой проведет с обладателем пояса WBA Super во втором среднем весе британцем Каллумом Смитом (27-0, 19 КО). Об этом информирует vRINGe.com со ссылкой на ESPN Deportes.



По данным источника, бой Альварес - Смит состоится в декабре на арене AT&T Stadium (Арлингтон, штат Техас, США). Поединок пройдет в рамках шоу промоутера Эдди Хирна (Matchroom Boxing) на стриминговой платформе DAZN.



Предполагается, что на кону боя будут титулы WBA Super, The Ring и даже вакантный пояс WBC (поскольку Смит является обладателем титула WBC Diamond, а "Канело" - WBC Franchise дивизионом ниже).



Интересно, что именно на этой арене "Канело" в сентябре 2016 года нокаутировал Лиама Смита, брата Каллума Смита.



Последний раз мексиканец выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.



Напомним, что Альварес разорвал контракт с DAZN. При этом не исключалось, что один из следующих боев он может провести на этой стриминговой платформе. Также он прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy Promotions.