Казахстанский боксер взлетел на 50 позиций в мировом рейтинге после завоевания титула WBC

Он провел только второй бой в профи.

Фото: MTK Global©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 15:52
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет, ставший обладателем пояса WBC International в первом среднем весе после победы над британцем Маклеем Макгоуэном, существенно улучшил свои позиции в мировом рейтинге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этот бой стал главным событием вечера бокса в Йоркшире (Англия), который казахстанец выиграл решением.

Успех позволил ему подняться на 102-е место в рейтинге BoxRec, тогда как ранее он находился на 152-й строчке.

Отметим, что это был всего лишь второй поединок казахстанца на профи-ринге. Дебютировал он летом этого года с досрочной победы над своим соотечественником Сагадатом Рахманкуловым в Алматы.

Турсынбай является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана.
Метки:
Профессиональный бокс Кулахмет Турсынбай
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 15:52
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