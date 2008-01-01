В Великобритании восхитились победой казахстанского боксера в бою за титул от WBC

Бен Смит. Также он оценил его победу в поединке за титул WBC International в первом среднем весе. Казахстанец Турсынбай Кулахмет (2-0, 1 КО) - это новая звезда бокса. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил британский журналист спортивного сайта MMA Plus. Также он оценил его победу в поединке за титул WBC International в первом среднем весе.

В главном событии вечера бокса в Йоркшире Кулахмет встречался с местным боксером Маклеем Макгоуэном (14-1-1, 3 КО). Бой продлился все отведенные десять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением (99-89, 99-89, 99-89) отдали победу казахстанцу.

"Турсынбай Кулахмет - это новая звезда из Казахстана. До этого боя я не подозревал об его существовании. Его легкий и быстрый стиль пришелся мне по душе. Он смог удивить всех - уверенно действовал в титульном бою с опытным Макгоуэном. При этом поединок длился десять раундов. Казахстанец боксировал убедительно и заслуженно отправил соперника в нокдаун. Он контролировал все раунды. Я считаю, что у него неплохие перспективы. Посмотрим, что будет дальше", - отметил Смит.

Турсынбай является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана. Летом 2020 года он дебютировал на профи-ринге, одержав досрочную победу над соотечественником Сагадатом Рахманкуловым (6-2, 4 КО).





