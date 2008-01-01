"Рэкорд - ничто, соперники - все". Кулахмет - о победе над небитым британцем и его оскорблениях

Казахстанский боксер первого среднего веса Турсынбай Кулахмет (2-0, 2 КО) рассказал о том, представлял ли британец Маклей Макгоуэн (14-1-1, 3 КО) опасность, а также высказался об оскорбления со стороны соперника.

Их поединок за вакантный титул WBC International стал главным событием вечера бокса в Йоркшире (Англия). Бой продлился все десять раундов и завершился победой Кулахмета единогласным судейским решением (99-89, 99-89, 99-89). При этом в седьмом раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун.

Нокдаун от Кулахмета, или полное видео победного боя казахстанского боксера за титул WBC

"Чувствую себя нормально. Я одержал хорошую победу. Я не слишком много знал о моем сопернике. После анонса боя я посмотрел несколько его поединков. Он хороший, крепкий парень, довольно опытный в профи.

Его оскорбления перед боем? Многие британские и американские боксеры делают так до боя, много болтают. Но как только они выходят на ринг - с первого раунда все меняется. Это просто разговоры.

То, что у него был рэкорд 14-0 - для меня ничего не значит. Есть много боксеров с рэкордами 14-0 и 12-0, но с кем они дрались? Даже мой соперник по дебюту в профи (Сагадат Рахманкулов) был опаснее, чем этот парень. Он был двукратным чемпионом Казахстана и имеет большой опыт выступлений в Америке - боксировал с Риверой, который в 2005 году дрался с Забом Джудой. Поэтому рэкорд не имеет значение. Важнее то, с кем ты дрался. Я провел два боя в профи и занимаю 152-е место в рейтинге BoxRec, а у него - 15 боев и 300-е с чем-то место", - сказал Кулахмет в интервью IFL TV.