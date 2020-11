"Казахстанская суперзвезда". Турсынбаю Кулахмету прочат прекрасное будущее после завоевания титула WBC

Британская менеджерская компания MTK Global отметила победу своего клиента - казахстанского боксера Турсынбая Кулахмета (2-0, 1 КО) во втором поединке на профессиональном ринге.

В главном событии вечера бокса в Йоркшире Кулахмет встречался с местным боксером Маклеем Макгоуэном (14-1-1, 3 КО) за вакантный титул WBC International в первом среднем весе. Бой продлился все отведенные десять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением (99-89, 99-89, 99-89) отдали победу казахстанцу.

Нокдаун от Кулахмета, или полное видео победного боя казахстанского боксера за титул WBC

"И новый чемпион! Всего во втором своем профи-бою Турсынбай Кулахмет выиграл титул WBC International, победив единогласным решением судей Маклеея Макгоуэн (99-89 - трижды). Какое прекрасное будущее ожидает казахстанскую суперзвезду!", - написал официальный твиттер MTK Global.

Таким образом, Кулахмет завоевал первый титул в своей карьере. Летом он дебютировал на профи-ринге, одержав досрочную победу над соотечественником Сагадатом Рахманкуловым (6-2, 4 КО). Для Макгоуэна это поражение стало первым в карьере.

Турсынбай является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана.