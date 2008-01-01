Казахстанский боксер сделал заявление после завоевания титула WBC во втором бою в профи

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (2-0, 1 КО) прокомментировал победу над британцем Маклеем Макгоуэном (14-1-1, 3 КО) в бою за вакантный титул WBC International в первом среднем весе.

Их поединок стал главным событием вечера бокса в Йоркшире (Англия). Бой продлился все десять раундов и завершился победой Кулахмета единогласным судейским решением (99-89, 99-89, 99-89). При этом в седьмом раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун.

"Я счастлив быть в Англии уже в своем втором бою в профи - это страна бокса, он растет здесь с каждым годом. Надеюсь, я показал хороший поединок местным болельщикам. Еще я счастлив завоевать пояс WBC во втором бою. Дай бог, в следующем году я уже буду драться за полноценный пояс!" - сказал Кулахмет после боя.

Отметим, что для казахстанца это был всего лишь второй бой в профи. Дебютировал он этим летом с досрочной победы в Алматы. Для Макгоуэна это поражение стало первым в карьере.

Турсынбай является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана.