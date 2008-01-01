Чемпион Азии из Казахстана завоевал титул WBC во втором бою в профи

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет стал обладателем пояса WBC International в первом среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этот титул стоял на кону его поединка с британцем Маклеем Макгоуэном, который стал главным событием вечера бокса в Йоркшире (Англия), организованном компаниями MTK Global и TOP Rank.

Бой продлился все десять раундов и завершился победой Кулахмета единогласным судейским решением. При этом в седьмом раунде он отправил соперника в нокдаун, а в восьмом рефери снял с него очко, посчитав, что он атакует не по правилам.

Отметим, что это был всего лишь второй бой казахстанца в профи. Дебютировал он летом этого года с досрочной победы в Алматы.

Турсынбай является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана.