Прямая трансляция боя чемпиона Азии из Казахстана за титул WBC

Сегодня, в ночь с 11 на 12 ноября, в Йоркшире (Англия) состоится поединок казахстанца Турсынбая Кулахмета (1-0, 1 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником станет не имеющий поражений британец Маклей Макгоуэн, на счету которого в профи 14 побед и одна ничья.

Поединок станет главным событием вечера. А на кону будет стоять вакантный пояс WBC International в первом среднем весе.

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию вечера бокса. Бой Кулахмета начнется в 02:30 по времени Нур-Султана.

Напомним, для 26-летнего чемпиона Азии-2019 и бронзового призера чемпионата мира-2019 это будет второй поединок на профессиональном уровне. Дебютировал же Кулахмет минувшим летом с досрочной победы в карде вечера бокса в Алматы.