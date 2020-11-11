"Со мной страшно драться". Экс-соперник Головкина оценил свои шансы в бою с чемпионом мира

Бывший чемпион мира в полусреднем весе до 66,7 килограмма британец Келл Брук
(39-2, 27 КО) ответил на вопросы западных СМИ на онлайн-встрече с журналистами.
В беседе Келл рассказал о своих ожиданиях от субботнего поединка против чемпиона WBO из США Теренса Кроуфорд
(36-0, 27 КО), назвал свои сильные стороны, а также сделал громкое заявление в адрес одного из лучших бойцов pound-for-pound. Перевод приводится на сайте vRINGe.com
.
- Кроуфорд представлял список из четырех бойцов, с которыми он хотел бы встретиться перед завершением карьеры, и в этом списке не было вашего имени. Насколько большую мотивацию это дает вам, ведь он даже не говорит о вас в преддверии субботнего поединка?
- У него будет горькое разочарование, я вам скажу. У него будет глубокое разочарование в субботу вечером. Он поймет это очень быстро в бою. Он поймет, что ему нужно было ставить меня на вершину этого списка.
- Если вы победите Кроуфорда, насколько будет ценна победа над ним по сравнению с победой над Шоном Портером?
- В этих обоих боях все списывали меня со счетов. В этот раз победа будет ценнее, потому что это лучший боец в pound-for-pound. В истории никто из Британии не делал этого.
- Для большинства бойцов победа над Кроуфордом выглядит невозможным, но не для вас. Как вы можете это объяснить? Я действительно верю, что вы можете быть его ночным кошмаром.
- Слушайте, мой стиль... Я могу боксировать в левосторонней и правосторонней стойках, у меня отличный баланс, отличный тайминг, я большой полусредневес, мощь на месте, настрой также. Со мной страшно драться. Я опасен для любого бойца в любой весовой категории. Я очень сфокусирован, и это мой момент. Я способен состязаться в лучшем виде, в котором вы видели меня, с первого раунда, готов взять бой под свой контроль.
- Я уверен, что это один из самых больших, если не самый большой бой, в вашей карьере. Вы оставите все в ринге в субботу вечером, и вашу боксерскую карьеру?
- Я не завершу свою боксерскую карьеру, потому что я стану победителем. Потом Кроуфорд затребует реванш, поэтому я подерусь для вас снова.
- Вы верите, что остановите Кроуфорда в субботу вечером?
- Я верю, что остановлю его, или он сдастся на табуретке.
В Казахстане этот бой в прямом эфире покажет телеканал "Хабар". Начало трансляции - в воскресенье, 15 ноября, в 09:00 по времени Нур-Султана.
Отметим, что Брук бился с казахстанцем Геннадием Головкиным
в 2016 году - тогда британец потерпел
досрочное поражение, когда его угол выбросил полотенце в пятом раунде.
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