"Особая атмосфера". Легендарный комментатор привел доводы в пользу трилогии Головкина с "Канело"

Легендарный американский комментатор телеканалов ESPN, Fox и Showtime Боб Шеридан высказался о проведении третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает корреспондент Vesti.kz.
Он отметил, что такой большой бой нужно организовать обязательно.
"Бой Головкина и "Канело" - слишком большой, чтобы его игнорировать. Третий бой должен состояться. Это лишь вопрос времени. Даже если боксеры завершат карьеру, то могут спустя несколько лет завершить трилогию. Представим, что им будет больше 40 лет. Физическая форма не та, зато есть история и особая атмосфера. Это интересно при любом раскладе", - отметил Шеридан.