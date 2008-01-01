"Тогда все возможно". Стангрит высказался о будущем Головкина на DAZN и третьем бое с "Канело"

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит не верит в то, что третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом состоится. В интервью корреспонденту Vesti.kz он привел свои доводы в пользу такого мнения.

"Считаю, что в ближайшее время проведение третьего боя Головкин - Альварес, конечно, невозможно. И, по моим ощущениям, этот бой уже вообще не состоится. Геннадий подписывал контракт с DAZN, у него есть с ними договор. Не знаю, может и он в будущем тоже прекратит с ними отношения досрочно - такое тоже бывает.



Также неизвестно, может DAZN решит уйти с рынка в конце этого года. Можно представить себе такую ситуацию. Например, скажут, что "кризис, мы вложили много денег, и нам сейчас нужно отбивать их, но мы все больше и больше будем уходить в яму".



Тогда Геннадий уже станет свободным агентом и будет вправе сам себе выбирать дальнейший путь. И он может пойти на ту же платформу, на которой обоснуется "Канело". Тогда все возможно.



Однако, если Головкин отрабатывает до конца контракт с DAZN, то непонятно, продолжит ли он карьеру - ему будет, я так понимаю, уже 39 лет... Честно, если выбирать между "да" и "нет" среди ответов на вопрос о том, состоится ли третий бой GGG - Альварес, я считаю, что уже не состоится. И есть ощущение, что Сауль занял какую-то принципиальную позицию. Типа: "Два боя было, я второй из них выиграл. Решение обсуждать можно сколько угодно, а судьи назвали меня победителем". Спорить можно, конечно, но сути это не поменяет.



Так что я думаю, что нет, третьего боя не будет. Учитывая, что "Канело" ушел из DAZN... Как это возможно? Допустим, Головкин продолжил сотрудничество со стриминговым сервисом. И что? Они там должны сказать: "Ну, ладно, Геннадий. Ты у нас одна из главных звезд, так что иди и подерись у других людей, прославь их платформу"? Какой в этом смысл? Они ведь вложили в него большие деньги (вложили=платят). Речь об очень солидных суммах.



Поэтому об этом поединке можно забыть. Я просто не верю, что он состоится. Два раза бой был. Мы видели 24 раунда. Хорошие раунды. И ведь иногда бывает так, что и вовсе нельзя увидеть желаемое противостояние между двумя боксерами. В некоторой степени можно быть довольными, что хотя бы в таком виде они состоялись", - озвучил Стангрит.



Напомним, "Канело" расторг контракты с DAZN и Golden Boy Ptomotions. Теперь он свободен и не обременен никакими обязательствами. Головкин же связан контрактом со стриминговым сервисом. И данные факты исключают пока возможность организации очередного поединка между двумя звездами мирового бокса.