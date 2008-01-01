Хирн нашел плюсы для DAZN в уходе "Канело" и назвал дату третьего боя с Головкиным

Мексиканец должен на этой неделе озвучить имя следующего соперника.

Эдди Хирн. Фото: zik.ua©
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Сегодня 11:45
Известный промоутер Эдди Хирн, который также сотрудничает с казахстанцем Геннадием Головкиным, высказался об уходе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса от DAZN и Golden Boy Promotions, а также рассказал, когда состоится трилогия GGG - "Канело".

"Уход "Канело" ударит по карманам DAZN, ведь Альварес - одна из главных звезд бокса и он был главной приманкой для новых подписчиков на DAZN. Хорошей новостью для DAZN является то, что эти деньги теперь можно будет инвестировать в бокс.

Я не буду удивлен, если свой следующий бой "Канело" проведет на DAZN, и я определенно не удивлюсь, если в мае он подерется с Геннадием Головкиным. С финансовой точки зрения это самый большой бой. DAZN до сих пор хочет провести третий бой между Головкиным и "Канело". Мы все хотели его устроить, но у нас не вышло", - рассказал он Boxing Social.

Напомним, что мексиканец разорвал контракт со стриминговой платформой DAZN и промоутерской компанией Golden Boy Promotions. При этом он надеется на этой неделе объявить имя следующего соперника и дату боя, так как хочет вернуться в ринг до конца года.

Головкин и Альварес бились в 2017 и 2018 годах в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В первом бою была зафиксирована ничья, во втором решением победил "Канело".
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 11:45
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