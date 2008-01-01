BoxRec исключил "Канело" из рейтинга и поднял Головкина

В списке два россиянина.

Геннадий Головкин. Фото: DAZN©
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Сегодня 10:54
Сайт BoxRec опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, возглавлявший ранее рейтинг мексиканец Сауль "Канело" Альварес был исключен из него, тогда как казахстанец Геннадий Головкин, занимавший четвертое место, поднялся на третье. Первая строчка оказалась за британцем Тайсоном Фьюри, вторая - за американцем Эрролом Спенсом.

Топ-10 рейтинга P4P от BoxRec:

1. Тайсон Фьюри (Великобритания);
2. Эррол Спенс (США);
3. Геннадий Головкин (Казахстан);
4. Деонтей Уайлдер (США);
5. Теренс Кроуфорд (США);
6. Энтони Джошуа (Великобритания);
7. Мэнни Пакьяо (Филиппины);
8. Александр Поветкин (Россия);
9. Сергей Ковалев (Россия);
10. Шон Портер (США).
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль Фьюри Тайсон Спенс Эррол Рейтинг p4p
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Сегодня 10:54
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