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"Канело" определился с позицией по третьему бою с Головкиным после ухода от DAZN и Golden Boy

Мексиканец хотел бы выйти в ринг до конца года.

"Канело" определился с позицией по третьему бою с Головкиным после ухода от DAZN и Golden Boy
Сауль Альварес. Фото: boxingnewsonline.net©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Редактор talkSPORT Майкл Бенсон сообщил, что мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес вряд ли в декабре проведет бой против американца Калеба Планта, а также перечислил имена соперников, с которыми хотел бы встретиться "Канело". Казахстанец Геннадий Головкин в этом списке идет четвертым.

"Эдди Хирн отметил, что разговаривал с Эдди Рейносо о потенциальных боях Альвареса, ставшего свободным агентом. Хирн сказал, что они хотят драться с четырьмя именами: Билли Джо Сондерс, Каллум Смит, Калеб Плант и Геннадий Головкин.

Что касается поединка "Канело" и Калеба Планта, который якобы должен состояться в декабре, то он маловероятен. До 19 декабря осталось меньше шести недель, поэтому не хватит времени для проведения столь значительного боя на PPV", - написал Бенсон.

Напомним, что мексиканец ушел со стриминговой платформы DAZN, с которой у него был заключен контракт. Также он прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy Promotions. При этом он надеется на этой неделе объявить имя следующего соперника и дату боя, так как хочет вернуться в ринг до конца года.

 

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Метки:
Профессиональный бокс Альварес Сауль Геннадий GGG Головкин Смит Каллум Сондерс Билли Джо Головкин Геннадий

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