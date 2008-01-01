В Казахстане покажут в прямом эфире бой экс-соперника Головкина с чемпионом мира

В эти выходные на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится совместный боксерский вечер промоутерских компаний Top Rank Boxing и Matchroom Boxing, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном бою этого шоу чемпион мира по версии WBO в полусредней весовой категории американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) проведет четвертую защиту титула против экс-обладателя пояса IBF британца Келла Брука (39-2, 27 КО).

В Казахстане в прямом эфире этот бой покажет телеканал "Хабар". Начало трансляции в воскресенье, 15 ноября, в 09:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что в 2016 году Брук досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) - в пятом раунде угол британца выбросил полотенце, отказавшись от продолжения боя, а затем он был доставлен в больницу из-за перелома глазницы.